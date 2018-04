Dread Disease: Erste Hilfe bei drohender Berufsunfähigkeit

Einige Beispiele verdeutlichen die Unterschiede: Das Versicherungsunternehmen Canada Life bietet in seinem aktuellen Tarif einen Versicherungsschutz für 46 verschiedene Krankheiten. Anfang 2018 wurde der Schutz bei Herzinfarkt erweitert. Zudem bietet Canada Life einen lebenslangen Schutz, auf Wunsch in Verbindung mit einer Pflegeabsicherung.



Die Gothaer Versicherung deckt in ihrem Tarif „Perikon“ 50 unterschiedliche Krankheiten ab. Dabei bietet die Gothaer verschiedene Wahlmöglichkeiten. Die Zürich Versicherung hat 2017 in ihren Leistungskatalog auch Erkrankungen des motorischen Nervensystems und Muskelschwund einbezogen, womit nun insgesamt sogar 66 Krankheiten versichert sind. Bei Krankheiten mit geringerem Schweregrad gibt es jetzt einen Anspruch auf Teilleistungen von maximal 25.000 Euro.