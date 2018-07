Ex-Star Mehmet Göker: „Unendlich viel Kohle“

Der heute 39-Jährige war schlau und hatte Talent; nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann machte er sich selbstständig und baute innerhalb weniger Jahre Deutschlands größten Versicherungsvertrieb auf. Sein Erfolgsrezept hieß „ich“. So nannte er in zwingender Logik auch seine 2003 gegründete Firma „MEG“ – Mehmet Ercan Göker. Seinen Mitarbeitern hämmerte er ein: Ihr müsst werden wie ich. Für Außenstehende mag das vielleicht eine eher nicht so attraktive Vorstellung sein, denn in den zahlreichen Dokumentationen über Göker hört man den Mann sich ausschließlich in einer Stimmlage äußern: Er schreit. Entweder um den Erfolg aus seinen Mitarbeitern herauszuholen, oder um den Misserfolg aus ihnen herauszubrüllen.