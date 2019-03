„Kultur des Frühausstiegs“ Die verhängnisvolle Liebe der Deutschen zur Frührente

Auch in Deutschland könnte die Lust an der Frührente gebrochen werden, glaubt Hasselhorn, auch wenn es dafür ein bisschen Unterstützung brauche: „Unserem Land könnte ein aktives politisches Marketing guttun, dass gute Arbeit in aller Regel gut ist, auch für die älteren Beschäftigten.“ Die Menschen müssten lernen umzudenken und den Begriff Arbeit in ihrem Kopf gleichsam von einem Fach ins andere räumen: „Länger arbeiten kann man auch als Gewinn und Chance sehen statt als Mühsal oder Muss.“