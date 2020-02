Rentenversicherungsnummer So finden Sie Ihre Rentenversicherungsnummer

Grundsätzlich gilt, dass die Rentenversicherungsnummer einen deutschen Bundesbürger das ganze Leben begleitet. Nur in Ausnahmefällen wird die Nummer geändert. Das kann etwa dann passieren, wenn eine Personenstandsänderung nach dem Transsexuellengesetz stattfindet. In diesem Fall werden die Stellen 10-11 entsprechend angepasst. Ein anderer Grund für die Änderung der Rentenversicherungsnummer ist, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Geburtsdatum in der RV-Nummer falsch ist oder, wenn die Behörde irrtümlicherweise zweimal die selbe RVNR vergeben hat. Wenn dieser Fall eintritt, wird diese Nummer komplett aus dem Register genommen und beide Beteiligten erhalten eine neue.