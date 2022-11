Schuldneratlas Creditreform: Mit der Inflation kommen die Schulden

15. November 2022

Noch liegt die Zahl der überschuldeten Haushalte in Deutschland auf einem Rekordtief. Steigende Energiepreise dürften aber in den nächsten Monaten die Zahl der Überschuldungsfälle deutlich in die Höhe treiben.