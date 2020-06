Wir alle haben noch Angela Merkel in der Finanzkrise im Ohr, wie sie den deutschen Sparerinnen und Sparern verspricht, dass ihre Einlagen sicher sind. Und gerade bei den Sparkassen erwartet niemand, dass diese in eine Schieflage geraten können. Der klaren Aussage der Bundeskanzlerin liegt ein Geflecht an Regelungen zugrunde, die die deutsche Einlagensicherung nahezu so komplex erscheinen lassen wie das deutsche Steuerrecht. Da wundert es nicht, dass die Aufsicht die Sparkassen-Institutssicherung nun in den Blick nimmt und Reformen verlangt.



Sicher ist, dass die Einlagen bis 100.000 Euro pro Person und Bank geschützt sind und dass im Fall der Insolvenz einer Bank ein Kunde innerhalb von sieben Tagen diesen Betrag zurück erhält. Das ist im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung garantiert, die für alle Banken in Deutschland gilt – egal, ob es sich um private Banken, öffentliche Banken, Sparkassen, Landesbanken oder Genossenschaftsbanken handelt. Daneben gibt es die freiwillige Einlagensicherung, die darüber hinaus Einlagen der Sparer schützt.