Vergleich Die beste Private Krankenversicherung

Doch nicht jeder hat die Wahl. Angestellte können sich erst ab einem Bruttogehalt von 64.350 Euro im Jahr (monatlich 5.362,50 Euro) aussuchen, ob sie freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) bleiben oder eben in die Private wechseln. Selbstständige und Beihilfeberechtigte dagegen können unabhängig von der Einkommenshöhe eine PKV abschließen. Wer jung ist und sehr gut verdient, kann in der privaten Krankenversicherung viel Geld sparen. Mit zunehmendem Alter aber steigen die Beiträge oft stark an. „Hier bietet die PKV jedoch Entlastungstarife und die Möglichkeit den Leistungsumfang zu verkleinern, um die Prämienzahlungen an das im Alter in der Regel kleinere Salär anzupassen“, sagt BVK-Präsident Heinz.