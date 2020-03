„Von den fallenden Kursen profitieren“ Altersvorsorge in Zeiten von Corona

Abgesehen von der Dauer, wie können Anleger ihr Erspartes möglichst absichern?

Der beste Schutz des eigenen Vermögens bleibt eine breite Streuung über verschiedene Produktklassen hinweg. Dazu können Tagesgeld oder Festgeld, Investmentfonds oder etwa Sachwerte gehören. In der aktuellen Corona-Pandemie bestätigen sich drei Aspekte, zu denen wir generell bei der Altersvorsorge raten:

• Erstens den Vorteil, rechtzeitig vor dem Laufzeitende das Geld nach und nach in sichere Anlagen umzuschichten. Wer in den nächsten Monaten an sein Geld muss, profitiert aktuell davon, wenn er Aktienquoten rechtzeitig zurückgefahren hat. Wer dies versäumt hat, steht vor den beiden schlechten Alternativen, entweder mit Verlust verkaufen zu müssen oder Pläne so lange zu verschieben, bis sich die Kurse wieder erholt haben.

• Zweitens die Notwendigkeit, die eigene Vermögensstruktur regelmäßig immer wieder zu kontrollieren. Nicht nur Änderungen in der eigenen persönlichen oder beruflichen Situation können für Änderungsbedarf sorgen, auch externe Ereignisse wie Gesetzesänderungen – oder aktuell auch Corona – können zu Änderungen führen.

• Drittens sollte jeder über eine Liquiditätsreserve von mindestens drei Nettogehältern verfügen, idealerweise mindestens 5000 Euro. Diese Reserve hilft in Notfällen, die Inanspruchnahme des teuren Dispo oder den Notverkauf anderer Geldanlagen mit Verlust zu vermeiden oder zumindest zu verzögern.