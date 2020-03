Riedls Dax-Radar Corona-Crash: Fakten sind besser als Panik

Besonders sichtbar ist das an den Volatilitätsbarometern V-Dax und V-Stoxx. Volatilität sind an der Börse die erwarteten Kursschwankungen, die herausdestilliert werden aus den Preisen von Optionen, also derivativen Termingeschäften. Diese Vola hat am panischen Montag den 16. März, als die Aktienmärkte zunächst ins Bodenlose stürzten, sich dann aber im Laufe des Tages erholten, Werte von mehr als 80 Prozent erreicht. Das war genauso viel wie in der großen Finanzkrise 2008. Der V-Dax lag mit 86 Prozent sogar noch einen Tick höher.