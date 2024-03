Zahnpolicen: Die Fallen der privaten Zahnversicherung

Sein Verdacht: Die PKV will auf seine Kosten sparen. Erleichtert wird ihr dies durch die Tatsache, dass die privaten Krankenversicherungen in Deutschland auch in Zweifelsfällen keine unabhängigen Gutachter einsetzen müssen. In der Praxis beauftragen sie Zahnärzte, häufig Pensionäre, die für ein paar hundert Euro Honorar entscheiden. Diese sind nicht unabhängig, sondern wollen naturgemäß weitere Aufträge vom Versicherer erhalten. Der PKV-Verband, die Lobby der privaten Krankenkassen, sagt dazu: „Die Frage, ob und welche Gutachter PKV-Unternehmen beauftragen, obliegt den jeweiligen Mitgliedsunternehmen.“ Auf Verlangen des Versicherungsnehmers müsse der Versicherer aber Einsicht gewähren in Gutachten oder Stellungnahmen zur Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung. Wenn es allerdings keine Gutachten gibt, kann man auch keine Einsicht verlangen.