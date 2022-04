Geldpolitik EZB-Chefin Lagarde stellt Zinsanhebung für Sommer in Aussicht

Angesichts der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine stark steigenden Rohstoff- und Energiepreise und der Kosten der Sanktionen für die Wirtschaft hatte das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) in der vergangenen Woche vor einer tiefen Rezession gewarnt. HWWI-Direktor Michael Berlemann appellierte dabei an die EZB, „ihre ultralockere Geldpolitik“ zu überdenken, um eine drohende Lohn-Preis-Spirale zu verhindern.