Geldpolitik: EZB-Ratsmitglied Holzmann erwartet 2020 keine Zinswende

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihres Ratsmitglieds Robert Holzmann auch im kommenden Jahr ihre Zinsen nicht erhöhen. „Ich erwarte für 2020 noch keine Wende in ein positives Zinsumfeld“, sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am Freitag. Der Leitzins liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent, womit die Währungshüter die Konjunktur anschieben und die Inflationsrate wieder in die Nähe der angestrebten Zwei-Prozent-Marke bringen.