Geldpolitik: EZB-Vize fordert mehr Gewicht für Krisenpuffer in Bankenvorschriften

EZB-Vize Luis de Guindos fordert, bei den Bankenvorschriften mehr Gewicht auf den Aufbau von Krisenpuffern zu legen. Dies könne dazu beitragen, dass in einem wirtschaftlichen Abschwung die Auswirkungen für die Geldhäuser abgemildert würden, sagte der Stellvertreter von EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag in Madrid.