Geldpolitik: Fed sieht Wirtschaft auf „sehr unsicherem“ Weg

Der Chef des Notenbank-Bezirks Chicago, Charles Evans, warnte, falls der Kongress kein Konjunkturpaket beschließe, riskiere er eine langsamere Erholung oder gar eine Rezession. „Fiskalische Unterstützung ist einfach fundamental“, sagte er auf einer Online-Veranstaltung des Londoner Official Monetary and Financial Institutions Forum. Er geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote bis Ende 2021 von zuletzt 8,4 Prozent auf 5,5 Prozent zurückgehen kann, falls der Kongress ein Paket in Höhe von 500 Milliarden bis einer Billion Dollar schnüre.