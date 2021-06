Geldpolitik: Wachstum der Kreditvergabe an Firmen im Euro-Raum schwächt sich ab

Das Wachstum bei den Unternehmenskrediten im Euro-Raum büßt weiter an Dynamik ein. Geldhäuser reichten im Mai nur noch 1,9 Prozent mehr Kredite an Firmen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag mitteilte. Im April waren es noch 3,2 Prozent.