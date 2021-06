Geldpolitische Hilfen: EZB will Euro-Zone bis weit in die Erholungsphase unterstützen

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist auf ihrem Weg aus der Viruskrise heraus laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde immer noch auf kräftige geldpolitische Hilfen angewiesen. „Die EZB hat sich verpflichtet, günstige Finanzierungsbedingungen während dieser Phase sicherzustellen“, sagte Lagarde am Mittwoch in einer Rede. Die starke Unterstützung werde weiterhin für eine Brücke sorgen bis weit in die Zeit der Erholung hinein. Die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) findet Donnerstag in einer Woche statt.