Großbank: Lloyds verzeichnet Gewinnrückgang und baut Vermögensverwaltung aus

Für Freude bei Investoren sorgte auch die Aussicht auf Ertragszuwächse im Geschäft mit Versicherungen und in der Vermögensberatung. Vorstandschef António Horta-Osório kündigte an, die beiden Sparten ausbauen zu wollen. Banken können damit in der Regel mehr Provisionserträge einnehmen und ein stärkeres Gegengewicht zu den Zinserträgen schaffen. Diese sind die Haupteinnahmequelle für die meisten Banken, sie sind aber wegen der seit Jahren lockeren Geldpolitik unter Druck. Die Bank HSBC will aus diesem Grund ebenfalls ihre Vermögensverwaltung ausbauen und setzt auf reiche Kunden in Asien.