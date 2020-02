Hamburg Commercial Bank: Ex-HSH-Nordbank verdient weniger im ersten Jahr als private Bank

Die HCOB wurde im vorletzten Jahr als erste Landesbank in Deutschland privatisiert und an ein Konsortium um Cerberus Capital Management LP und J.C. Flowers & Co LLC verkauft. Das Institut war nach der Finanzkrise vom Staat gerettet worden, weil es sich mit Schiffskrediten verspekuliert hatte. Im Jahr 2016 hatte die Europäische Kommission die Alt-Besitzer Hamburg und Schleswig-Holstein dazu verpflichtet, die Bank zu verkaufen.