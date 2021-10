Lieferschwierigkeiten und fehlende Arbeitskräfte belasten die Geschäfte bei Amazon. Wegen zunehmender Kosten lande man im vierten Quartal im schlimmsten Fall operativ an der Gewinnschwelle, im besten Fall gebe es einen Betriebsgewinn von drei Milliarden Dollar, teilte der weltgrößte Onlinehändler am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Das liegt deutlich unter den 6,9 Milliarden Dollar aus dem Vorjahreszeitraum. Angesichts des Arbeitskräfte-Mangels hat Amazon Löhne und Boni angehoben, um die Logistikzentren am Laufen zu halten. Hinzu kommen Lieferprobleme weltweit, denen der US-Konzern mit neuen Containern, mehr Partnern und hohen Investitionen begegnet.