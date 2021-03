Hellas-Banken: EZB: Programm zum Abbau von faulen Krediten in Griechenland war erfolgreich

Griechenlands Banken haben in den vergangenen Jahren bereits große Bestände an notleidenden Krediten abgetragen. Ende des dritten Quartals 2020 lag die Quote an Problemdarlehen laut EZB-Daten bei den Instituten aber immer noch bei 28,85 Prozent. Das ist mit Abstand der höchste Wert unter den Euro-Ländern. Zum Vergleich: In der Euro-Zone insgesamt lag die Quote dagegen lediglich bei 2,82 Prozent.