Herbstprognose: Bankenverband erwartet Konsumboom - Stärkster Anstieg seit Vereinigung

Die Chefvolkswirte der privaten Banken sagen für das kommende Jahr einen Konsumboom in Deutschland voraus. „Wir rechnen für 2022 mit einem Plus von sieben Prozent beim privaten Verbrauch“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, Christian Ossig, am Mittwoch zu neuen BdB-Herbstprognose.