Ifo-Studie: Zahl der Kurzarbeiter sinkt um 76.000

Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist einer Studie zufolge im Oktober gesunken – allerdings nicht in der von zunehmenden Materialengpässen geplagten Industrie. Insgesamt nahm sie im Vergleich zum Vormonat um 76.000 auf 504.000 ab, wie das Ifo-Institut am Donnerstag auf Grundlage seiner Unternehmensumfragen und Daten der Bundesagentur für Arbeit schätzte.