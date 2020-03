Investmentbanking: Ex-Divisionsleiter Amine verlässt Credit Suisse

Amine war 24 Jahre lang für Credit Suisse tätig, die vergangenen Jahre als Leiter der Division Investmentbanking und Kapitalmärkte (IBCM) mit Sitz in New York. Nach einem schlechten Geschäftsjahr wurde der frühere Anwalt vor rund vier Monaten durch David Miller ersetzt. Danach übernahm Amine die Leitung eines neuen Kreditgeschäfts, das Firmen in Privatbesitz bei komplexen Finanzierungen hilft. Doch dieses Geschäft wurde im Verlauf der Woche in einen neuen Bereich verschoben. Es war zunächst unklar, ob sich Amine vor oder nach diesem Schritt zum Austritt entschloss. Credit Suisse wollte zu Amines Abgang nicht Stellung nehmen.