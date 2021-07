iPhone-Hersteller Apple will mit Kamera-Rucksäcken in deutschen Städten seinen Kartendienst verbessern

Apple wird in den kommenden Wochen Menschen mit Kamera-Rucksäcken in drei deutsche Großstädte schicken, um seinen Kartendienst zu verbessern. Die Aufnahmen sollen am 26. Juli beginnen und voraussichtlich bis Ende September andauern, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Branchenkreisen erfuhr. Vom kommenden Montag an sind erste Tests geplant. Fotografiert wird an für Kamera-Autos nicht zugänglichen Orten in Berlin, München und Hamburg. Etwa in Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfen sollen „ein paar Dutzend“ Leute mit Kamera-Rucksäcken auf die Straße gehen.