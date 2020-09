Konjunktur: Auftragsplus der deutschen Industrie fällt schwächer als erwartet aus

Die Auftragsbücher der deutschen Industrie haben sich im Juli den dritten Monat in Folge gefüllt. Die Bestellungen wuchsen um 2,8 Prozent zum Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten allerdings mit einem größeren Plus von 5,0 Prozent gerechnet.