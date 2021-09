Konjunktur: Deutsche Industrie überrascht mit Rekordaufträgen

Die deutsche Industrie hat im Juli wegen Großbestellungen aus dem Ausland neue Aufträge in Rekordhöhe an Land gezogen. Die Unternehmen sammelten 3,4 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. „Der Auftragseingang erreichte damit seinen höchsten Stand seit dem Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991“, hieß es dazu.