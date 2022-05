Konjunktur: EU-Kommission: Ukraine-Krieg drückt Wachstum und treibt Inflation

Der Ukrainekrieg trübt laut EU-Kommission die Wachstumsaussichten im Euro-Raum und treibt die Inflation massiv in die Höhe. Die Brüsseler Behörde erwartet in ihrer am Montag vorgestellten Frühjahrsprognose für dieses Jahr nur noch einen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2,7 Prozent. Zugleich rechnet sie mit einer Teuerungsrate von 6,1 Prozent. Im Februar und damit vor dem russischen Einmarsch hatte Brüssel beim BIP noch ein Plus von 4,0 Prozent veranschlagt und lediglich eine Teuerungsrate von 3,5 Prozent prognostiziert. „Die russische Invasion lastet auf der wirtschaftlichen Erholung Europas“, sagte EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni.