Konjunktur: Französische Wirtschaft wächst im Frühjahr etwas schneller als gedacht

Allerdings war die Wirtschaft im Corona-Lockdown hierzulande zu Jahresbeginn kräftig in die Knie gegangen, während sie in Frankreich auf der Stelle trat. Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut Frankreich in diesem Jahr ein kräftiges Wirtschaftswachstum von 5,8 Prozent zu, nachdem es im vergangenen Jahr einen Einbruch von 8 Prozent gegeben hatte. 2022 soll es dann zu einem Plus von 4,2 Prozent reichen.