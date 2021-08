Konjunktur: Steigende Produzentenpreise in China erhöhen Kostendruck auf Unternehmen

Die chinesischen Unternehmen haben ihre Preise im Juli deutlich angehoben. Die Produzentenpreise legten um 9,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten auch mit einem Plus von 8,8 Prozent gerechnet, nachdem es im Juni ebenfalls ein Plus in dieser Größenordnung gegeben hatte.