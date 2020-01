Konjunktur: US-Industrie fährt Produktion überraschend hoch

Die unter dem Handelsstreit mit China leidende US-Industrie hat ihre Produktion im Dezember überraschend erhöht. Sie stellte 0,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die US-Notenbank am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen waren von einem Rückgang um 0,2 Prozent ausgegangen, nach einem kräftigen Plus von 1,0 Prozent im November. Während die Autobranche ihre Erzeugung drosselte, ging es anderen Bereichen nach oben. Die Produktion im weiteren Sinn - zu der neben der klassischen Industrie auch Versorger und Bergbau gehören - schrumpfte im Dezember hingegen um 0,3 Prozent.