Konjunktur: Weidmann hält Erreichen der Wachstumsprognose 2021 für weniger wahrscheinlich

Weidmann weist vor allem auf zwei Entwicklungen seit Abschluss der Prognose hin. „Einerseits ist die Pandemie hartnäckiger als in der Prognose unterstellt“, führte er aus. Dementsprechend seien die Eindämmungsschritte in den vergangenen Monaten strikter ausgefallen als angenommen. „Und das dürfte auch in der nächsten Zeit so bleiben.“