Konjunktur: Wirtschaft in der Euro-Zone bricht im Frühjahr um 11,8 Prozent ein

Die Wirtschaft der Euro-Zone ist im Frühjahr in der Coronakrise nicht ganz stark eingebrochen wie zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von April bis Juni um 11,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. In einer Schnellschätzung war zuvor von einem Minus von 12,1 Prozent die Rede.