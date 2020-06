Kurznachrichtendienst Twitter versteckt Trump-Tweet hinter Warnhinweis

Twitter hat erneut einen Tweet von US-Präsident Donald Trump mit einem Warnhinweis versehen. Trump hatte am Dienstag (Ortszeit) per Kurznachricht Demonstranten in der Hauptstadt gedroht, dass sie mit „massiver Gewalt“ rechnen müssten, sollten sie versuchen, eine „autonome Zone“ in Washington zu errichten. „Solange ich Euer Präsident bin, wird es in Washington, D.C., niemals eine „autonome Zone“ geben“, schrieb Trump.