Wer heute eine Burger-Butze eröffnen möchte, muss sich schon etwas einfallen lassen, um aus dem Meer an gastronomischen Angeboten herauszustechen – sei es mit einem schlechten Wortspiel im Namen oder Marketing-Aktionen wie in Wiesbaden. Der Hype um den angeblich 1895 in Louis' Lunch in New York erfundenen Hamburger hat sich in Deutschland etwas abgekühlt, wenn man Meldungen in der Lokalpresse Glauben schenkt. Ob „Liebesbeef“ aus Bruchsal Standorte schließt und in die Insolvenz geht oder „King Kong Burger“ in Plettental im Sauerland zu „Yummy“ wird – der Traum vieler aufstrebender Gastronomen mit dem Burger-Boom rasch Erfolg zu feiern, endet bisweilen jäh.