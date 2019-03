Der Internetriese Google ist mit YouTube ein Gigant in diesem Markt. YouTube hat in den vergangenen Jahren Stars und Sternchen geboren, die als Influencer mehrere Millionen vornehmlich junge Zuschauer mit ihren Channels begeistern. Doch auch andere Internetgiganten mischen kräftig mit. Am Beispiel Apple wird besonders deutlich, wie sich mit verschiedenen Medien – und vor allem mit der Hardware dazu – Geschäfte machen lassen. Die Kombination aus iPod und iTunes sowie die aus iPhone und AppStore haben gezeigt, was in dem Bereich möglich ist. Damit ist der Apfel-Konzern das teuerste Unternehmen der Welt geworden; zeitweise war es über eine Billion Dollar wert. Und selbst wenn es mittlerweile „nur“ noch 880 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage bringt – Apple dürfte den Medienmarkt in den kommenden Jahren mitprägen.