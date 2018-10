Preis ist nicht das wichtigste Kriterium Was über Erfolg von Abo-Modellen entscheidet

Wie sehr Abo-Modelle vor allem für jüngere Konsumenten in Deutschland inzwischen zum Alltag zählen, beweist ebenfalls das kürzlich veröffentlichte YouGov Millenials Ranking: Darin ermittelt das Marktforschungsunternehmen YouGov basierend auf den Daten des Markenmonitors BrandIndex jährlich jene Marken, über die 18- bis 34-Jährige in 32 Ländern am meisten sprechen. In Deutschland, so zeigt die Untersuchung, ist Netflix in aller Munde: Der Video-Streamingdienst steht an erster Stelle der Marken, über die junge Menschen am meisten reden.