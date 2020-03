Männermagazin „Playboy“ stoppt in USA seine Printausgabe

In den USA erscheint letzte Heft in diesem Jahr noch in dieser Woche, wie Geschäftsführer Ben Kohn am Mittwoch (Ortszeit) in einem offenen Brief schrieb. Von 2021 an solle es dann nur noch Sonderausgaben und neue Angebote in gedruckter Form geben. Die Corona-Krise habe eine ohnehin laufende Debatte über den Abschied vom regelmäßig gedruckten Heft beschleunigt.