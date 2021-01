MDax-Konzern: Software AG bleibt trotz Umsatzrückgang für Konzernumbau zuversichtlich

Die Nummer zwei in Deutschland hinter SAP will ihr Geschäft wie der große Konkurrent stärker auf die Cloud ausrichten und damit auf wiederkehrende Umsätze durch Abonnements statt auf Lizenzen, die einmalig bezahlt werden, und muss für dafür einiges Geld in die Hand nehmen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil des wiederkehrenden Umsatzes am Gesamtproduktumsatz bei 85 Prozent. Vor dem Start des Helix-Programms waren es 69 Prozent.