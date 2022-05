Medien: RTL steigert Umsatz – Schub durch das Streaming-Geschäft

„Die RTL Group ist trotz der Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine dynamisch in das neue Jahr gestartet“, sagte Konzern-Chef Thomas Rabe. Der Streaming-Umsatz zog um gut 23 Prozent an. Hier stieg die Summe der zahlenden Abonnenten bei RTL+ in Deutschland und Videoland in den Niederlanden binnen Jahresfrist um 58,2 Prozent auf 4,3 Millionen.