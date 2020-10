Mobilfunkanbieter: Funkmasten-Verkauf bringt Telefónica Deutschland ersten Gewinn seit 2016

Auch für den Fall neuer „regional begrenzter Lockdowns“ sei man „gut gerüstet“, sagte Haas, der zum Jahresende noch mal Einblick in die weitere Strategie des Mobilfunkers geben will. Dabei dürfte vor allem eine Rolle spielen, wie Telefónica Deutschland den Netzausbau in den nächsten Jahren stemmen will. Haas versprach schon mal „einen Höhepunkt der Investitionen“ für das nächste Jahr.