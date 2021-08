Nasdaq: Softwareberatungsfirma Thoughtworks plant Börsengang in USA

Die von Siemens unterstützte Softwareberatungsfirma Thoughtworks will in den USA an die Börse gehen. Das geht aus den Unterlagen ihres Zulassungsantrags hervor. Neben Siemens haben auch Singapurs Staatsfonds GIC und Abu Dhabis Staatsfonds Mubadala in das 1993 in Chicago gegründete Unternehmen investiert.