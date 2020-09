Neuer Industriestandard: SAP und Bosch wollen Austausch von Unternehmensdaten vereinfachen

SAP-Finanzchef Luka Mucic hatte am Dienstag angedeutet, dass der Walldorfer Dax-Konzern Partnerschaften mit weiteren Firmen in der Pipeline hat. So hat sich das Unternehmen bereits mit Siemens bei Anwendungen für Unternehmensprozesse zusammengetan und entwickelt mit Eon eine neue Prozess- und Technologieplattform für die Netzbetreiber des Energiekonzerns. In der Vergangenheit haben SAP und Bosch bereits bei der vernetzten Produktion und intelligenten Maschinen zusammengearbeitet.