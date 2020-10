Notenbank : Wolfgang Proissl wird neuer EZB-Kommunikationschef

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist bei der Suche nach einem neuen Kommunikationschef beim Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in Luxemburg fündig geworden. Der bisherige Chef-Pressesprecher des ESM, Wolfgang Proissl, soll ab 1. Januar die Kommunikationsabteilung der Währungshüter leiten, teilte die EZB am Mittwoch in Frankfurt mit.