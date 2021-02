Nullzins: Commerzbank-Chef: Sparer müssen noch länger mit Nullzins leben

Angesichts der Pandemie sieht der Vorstandschef ein „geteiltes Bild“ in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Deutschen. „Die Industrie und der Mittelstand haben sich in der Corona-Krise robust gezeigt“, sagte er. „Die meisten Kunden kommen gut durch diese Zeit.“ In einigen Bereichen, zum Beispiel in der Gastronomie und im Handel, gebe es aber ohne Zweifel Probleme.