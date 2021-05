Pharmakonzern: Sanofi: Corona-Impfstoff zeigt in Tests starke Wirkung

Ab Sommer will Sanofi mehr als 125 Millionen Dosen des Impfstoffs für die Europäische Union fertigen. Sanofi will dafür eine Anlage in Frankfurt nutzen, in der bislang Diabetes-Medikamente hergestellt wurden. In den kommenden Monaten wird das Werk umgerüstet, um Fertigungsschritte der späten Phase der Impfstoffproduktion zu übernehmen.