1Komma5°-Gründer „Die Befriedigung der Eigner-Wünsche wird massiv überschätzt“

Doch ganz so rasant, das deutet Philipp Schröder nun im Chefgespräch-Podcast der WirtschaftsWoche an, wird es womöglich nicht weitergehen. Die bisherige Wachstumsgeschwindigkeit nämlich verdankte das Unternehmen vor allem einer Reihe von Zukäufen. 1Komma5° stattet seine Kunden rund um eine selbstentwickelte Software mit allen möglichen Energielösungen von der Solarzelle bis zur Wallbox aus. Um zu wachsen und zugleich diese mitunter recht komplexen Baumaßnahmen in guter Qualität anbieten zu können, kauft das Start-up seit Jahren größere Handwerksbetriebe auf und integriert sie. „In Märkten, in denen wir schon drin sind, bauen wir mittlerweile die Standorte selbst auf“, so Schröder. Er nennt dafür vor allem pragmatische Gründe: „Wir merken, dass das schneller geht, dass es einfacher ist, wenn wir zum Beispiel die Marke wechseln oder neue Prozesse einführen.“