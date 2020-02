Karriereleiter Mit diesen Tricks besiegen Sie den Blackout

Wenn Sie einige Tage vor dem Auftritt Ihre Präsentation vorbereiten und danach durchgehen, überprüfen Sie sich selbst: An welchen Stellen fühlen Sie sich irgendwie unsicher? Gibt es etwa eine Folie, bei der Sie schon beim Proben jedes Mal ins Straucheln geraten, weil Sie nicht recht wissen, was Sie damit eigentlich sagen wollen, etwa eine Seite mit Infos aus einer anderen Abteilung Ihrer Firma und Sie sind nicht vom Fach?



Dann gehen Sie diese Unsicherheiten offensiv an: Werfen Sie Infos raus, die Sie nicht voller Überzeugung darstellen können. Oder nehmen Sie sich vor, Ihre eigene Unsicherheit vor Publikum anzusprechen. Etwa so: „Was ich Ihnen jetzt sage, kommt mit herzlichen Grüßen von unserem Controlling. Ich gebe das jetzt einfach mal so an Sie wieder. Bitte löchern Sie mich nicht mit Detailfragen. Ich habe andere Hobbys.“



Damit Sie nicht auf der Bühne nervös den unklaren Stellen entgegen bangen, während Sie reden. Alles, was Sie vermitteln, soll locker von Herzen kommen. Das können Sie vorher in Ruhe planen.