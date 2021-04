Podcast – Money Mates Aktienanalyse: Welche Kennzahlen muss ich checken?

Die Geschäftsberichte von börsennotierten Unternehmen zu lesen, kann ganz schön mühselig sein. Bei all den ausgewiesenen Kennzahlen, Tabellen und Diagrammen verliert man als Anleger schnell den Überblick. Wer lukrative Aktien finden will, sollte den Blick auf das Zahlenwerk trotzdem nicht scheuen. Deshalb haben die Money Mates den Gründer des Online-Börsendienst AlleAktien, Michael Jakob, eingeladen, um mit ihm über die wichtigsten Kennzahlen für Börsianer zu sprechen. Der studierte Betriebswirt und Informatiker hat ein Online-Analysetool entwickelt, mit dem auch unerfahrene Anleger die wichtigsten Unternehmenskennzahlen filtern und so die besten Aktien finden können. Im Gespräch erzählt Michael uns, wie das Tool funktioniert, wie er Bilanzen und Geschäftsberichte liest und welche Zahlen er dabei ganz genau ins Auge fasst. Außerdem verrät er uns, warum es sinnvoll ist, die den Aktien zugrunde liegenden Geschäftsmodelle zu verstehen und nennt uns drei Kennzahlen, die renditestarke Aktien signalisieren.