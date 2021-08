Podcast – Money Mates Vier-Tage-Woche: Kann ich weniger arbeiten für das gleiche Geld?

Nur vier Tage pro Woche arbeiten, aber Vollzeit bezahlt werden: Was viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich wünschen, haben 2500 Menschen in Island erprobt. Sie wechselten fünf Jahre lang ohne Lohnabzug in die 4-Tage-Woche – und waren dadurch zum Teil produktiver, allenfalls aber glücklicher im Job als zuvor. Wie ein ähnliches Experiment in Deutschland ausgegangen ist und was nötig ist, damit die 4-Tage-Woche für alle Beteiligten klappt, besprechen die Money Mates mit der Arbeitsmarktpsychologin Christine Johannes von der Universität Erfurt. Außerdem verrät Hilmar Schneider, Leiter des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit in Bonn, warum das neue Arbeitsmodell auch viele Risiken hat und eigentlich schon wieder aus der Zeit gefallen ist. Zum Schluss gibt's drei konkrete Tipps, wie ihr – sofern euer Unternehmen sie einführt – ohne Stress und trotzdem produktiv durch die 4-Tage-Woche kommt.



