Supermaster - Spezial-Podcast Keine Panik!

Normalerweise versuchen wir, euch als ganz normale Berufseinsteiger bei den ersten Schritte in einen ganz normalen Arbeitsmarkt zu helfen. Nur können wir durch das Coronavirus gerade nicht wirklich von Normalität sprechen. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, die gerade für euch ganz eigene Konsequenzen hat.

Deshalb haben wir uns im Homeoffice zu dritt zusammengeschaltet, um das Coronavirus aus Sicht junger Menschen zu diskutieren, die bald ihren Abschluss machen oder gerade schon auf Jobsuche sind. Wir sprechen darüber, was es eigentlich konkret ökonomisch bedeutet, in einer wirtschaftlich so heiklen Phase und einer drohenden Rezession auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Wir versuchen ein paar Ratschläge zu geben, wie man auch jetzt trotzdem noch klar kommt und Geld verdient. Wie man die unfreiwillig freie Zeit am besten nutzt. Und wie man angesichts der großen Unsicherheit und vieler Sorgen nicht die Hoffnung verliert.